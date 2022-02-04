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Торги Мосбиржи открылись снижением курса доллара

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 09:09
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса доллара
pixabay.com/PD

Москва, 4 февраля. Позиции рубля укрепились к доллару, но ослабли к евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии сократился на 0,25 коп. и составил 76,445 рубля. Курс евро при этом увеличился на 21 коп. и оказался на отметке 87,51 рубля.

Накануне официальный курс доллара вырос на 16,52 копейки и достиг 76,65 рубля за денежную единицу. В свою очередь евро увеличился на 27,84 копейки и составил 86,56 рубля, указывают данные Центрального банка РФ.

Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, как они относятся к колебаниям курсов валют. Порядка 43% респондентов заявили, что курс российской валюты в большей степени зависит от политики правительства.

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