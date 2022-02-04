Политолог Стариков: Зеленский пожалеет, что стал президентом Украины

Москва, 4 февраля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нравится руководить страной, но в будущем он будет из-за этого раскаиваться. Об этом рассказал политолог Николай Стариков.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» предположил, что глава государства жаждет власти. Возможно, ему хочется заработать еще больше денег, которые он будет потом прятать в Канаде.

«Нормальной человеческой жизни у человека, который участвует в таких процессах, в такое время, в таком государстве, вынужден говорить на иностранном языке... Ну, посмотрите на Зеленского. Он же актер, мог бы, как говорится, с голливудской улыбкой ходить. Но у него же на лице такая скорбь написана. Не думаю, что он счастлив от того, чем занимается», — отметил Стариков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что Зеленский является только инструментом, который может работать ради США и Великобритании. Именно вот в таком амплуа Запад хотел бы видеть Россию, чтобы она, возможно, даже воевала с Китаем ради Белого дома.

Ранее депутат Рады Илья Кива рассказал, что Зеленский может решиться на провокацию в Донбассе, которая станет причиной масштабной войны. При таком развитии событий президент с окружением сбежит в Великобританию и создаст «правительство в изгнании».