Водителей-новичков предложили лишать прав в после трех ДТП

Санкт-Петербург, 4 февраля. Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил аннулировать водительские удостоверения водителей-новичков за совершение трех и более ДТП.

Соответствующее предложение Петров направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова, сообщает РИА Новости.

«Прошу вас оценить идею о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт: если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его "права" подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем», — говорится в письме.

Молодые и неопытные водители представляют особую опасность на дорогах, отметил Петров. Многие «начинают безответственно гонять» и становиться виновниками ДТП, едва сдав экзамены, считает общественник. Петров считает, что нововведение отсечет неопытных лихачей от вождения, а для молодых водителей может стать дополнительным стимулом к спокойной и ответственной езде.

Ранее Верховный суд России отклонил иск автомобилиста, лишенного водительских прав за вождение после приема корвалола. Мужчина указывал, что право на медицинскую помощь и охрану здоровья закреплено в Конституции.