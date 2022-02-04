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Сценарий Госдепа о «нападении» Москвы на Киев не удивил посольство России

Политика
Сценарий Госдепа о «нападении» Москвы на Киев не удивил посольство России
ru.wikipedia.org  /  Aaron Siirila

Вашингтон, 4 февраля. Российское посольство на территории США не удивилось американскому сценарию о якобы ведущейся подготовке миссии России для будущего «нападения» на Украину. Ответ опубликовали на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

Дипломатов не удивило появление нового «креативного» сценария, который озвучили пресс-секретари государственного департамента и Пентагона, о якобы ведущейся Россией подготовке миссии против Украины под «чужим флагом». По мнению дипломатов, такие действия свойственны Вашингтону.

Посольство напомнило, что в 2003 году американский госсекретарь Колин Пауэлл во время заседания Совбеза ООН показал пробирку с белым порошком и сообщил, что в ней содержатся споры сибирской язвы. Он тогда утверждал, что получил сведения о технологиях создания биооружия, которые якобы имеются у лидера Ирана Саддама Хусейна.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов ранее опроверг обвинения в фабрикации Москвой видео для «нападения» на Украину. По его словам, это похоже на бывшие операции Запада.

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