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Политолог Стариков сравнил военные поставки США на Украину с подливанием бензина в пожар

Политика
Политолог Стариков сравнил военные поставки США на Украину с подливанием бензина в пожар
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 февраля. Поставки американского вооружения на Украину — это все равно, что доставить бензин к месту пожара. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что США доставили в Киев 84 тонны боеприпасов. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, почему Белый дом так активно помогает оружием.

«Вопрос: куда они так спешат? Такое впечатление, что все военные поставки, которые у них были расписаны за год, они решили за неделю туда отправить», — отметил Стариков.

Он добавил, что Вашингтон «вешает ружье на сцену». Только оно тщательно смазанное, усовершенствованное и управляется через пульт.

«Бензин доставили к месту пожара. Такая аналогия возникает. Никакой деэскалации от этого не происходит. Горячие головы становятся от этого еще горячее», — резюмировал политолог.

Ранее декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот заявил, что Украина имеет все шансы обрушить стройные ряды Запада, вбив клин между США и Европейским союзом. Он считает, что сегодня у Вашингтона и Лондона нет сил, чтобы подчинить себе ЕС.

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украина сша оружие поставки стариков
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