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«Военные игрища»: зачем США перебрасывают в Европу дополнительные войска
Политика
«Военные игрища»: зачем США перебрасывают в Европу дополнительные войска
Федеральное агентство новостей  / 

Переброска войск США в Европу призвана отвлечь внимание американской общественности от провалов в экономической, финансовой и социальной политике, допущенных за 13 месяцев президентства Джо Байдена. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Переброска сил

Первые американские военно-транспортные самолеты начали переброску дополнительных войск на территорию Европы. Об этом передает CBS.

«Военные игрища»: зачем США перебрасывают в Европу дополнительные войска
army.mil / U.S. Army

Сообщается, что порядка двух тысяч бойцов армии Соединенные Штатов вылетели днем из воинской части «Форт-Брэгг» (штат Северная Каролина) на самолетах C-17 Globemaster. Подавляющее большинство из них разместят в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии.

«Военные игрища»

Как отметили Владимир Соловейчик, американским властям неймется. Видимо, много лишних денег в военном бюджете США. Видимо, слишком хорошо стали жить при правящих демократах американские налогоплательщики, что их начальство может за их счет позволять себе такие «военные игрища». Данная акция призвана отвлечь внимание американской общественности от провалов в экономической, финансовой и социальной политике, допущенных за 13 месяцев президентства Джо Байдена.

«Данная акция играет роль своеобразной психической атаки на граждан нашей страны. Однако тут все происходит по принципу «они пугают, а нам не страшно». Очевидно, что в год промежуточных выборов демократы не рискнут выходить к избирателям с похоронками на военнослужащих армии США, а в случае их прямого участия в военной операции ВСУ против жителей юго-востока Украины это неизбежно», — пояснил Владимир Соловейчик.

«Военные игрища»: зачем США перебрасывают в Европу дополнительные войска
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он заметил, что данная акция властей США не служит делу мира и прогресса. Она нагнетает международную напряженность и является ярчайшим проявлением холодной войны, развязанной властями США против нашей страны, Белоруссии, Кубы и других государств, не вписывающихся в «американские стандарты демократии» и принципы «вашингтонского консенсуса».

«Другое дело, что попытки перейти от холодной войны к настоящей кончатся для администрации Байдена и Камалы Харрис катастрофой», — заключил Владимир Соловейчик.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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