Минобороны запустило вакцинацию подростков от коронавируса

Москва, 4 февраля. Министерство обороны России начало массовую вакцинацию детей из довузовских учебных учреждений от коронавирусной инфекции.

Вакцинация производится препаратом для подростков «Гам-Ковид-Вак-М». Прививки поставят воспитанникам в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Минобороны России приступили к массовой вакцинации воспитанников суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц МО РФ», — сказано в сообщении.

Ранее бесплатная вакцинация от коронавируса для подростков началась в Москве. Всего организовано 13 пунктов вакцинации, сообщили в оперативном штабе. Прививка делается препаратом «Спутник-М». В его основе лежит «Спутник V», но концентрация действующего вещества существенно снижена.