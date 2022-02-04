Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 10:03
10:00
Армия
Постпред РФ при ЕС Чижов опроверг заявления США о «подготовке» Россией фейкового видео
10:00
Происшествия
Украинский разведчик Ширинг получил 12 лет колонии за шпионаж
09:58
Общество
Туман опустился на Петербург в последний рабочий день недели
09:57
Общество
Иммунолог Крючков: после вакцинации от COVID-19 «Спутников V» наблюдается эффект ноцебо
09:56
Происшествия
Транспортный прокурор выехал на место схода восьми вагонов с рельсов в Пермском крае
09:53
Происшествия
Подозреваемый в массовом убийстве украинский срочник отказался от показаний
09:51
Политика
YouTube удалил каналы министерства информации и Народной милиции ДНР
09:50
Происшествия
Жительница Петербурга организовала подпольное казино в съемной квартире
09:50
Общество
В Мордовии осудили туляка за кражу
09:50
Экономика
В Москве зафиксировали нехватку готового жилья
Все новости

Политолог Стариков: США нечего сказать России без потери лица

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 08:56
Политика
Политолог Стариков: США нечего сказать России без потери лица
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 4 февраля. США не могут предоставить России ответ, который помог бы им сохранить свое лицо. Об этом заявил политолог и писатель Николай Стариков.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что США и НАТО — это фактически одно и то же. Они являются двумя сущностями одного и того же Запада.

«Им нечего сказать России без потери лица. Если бы они хотели снижения напряженности, можно было бы дать (в любой форме) гарантии невступления туда Украины, Грузии и других государств. Например, Соединенные Штаты сказали бы, что они будут накладывать вето на это. Поскольку в НАТО все решения должны приниматься всеми странами, которые входят в этот блок, вопрос был бы решен», — отметил Стариков.

Политолог Стариков: США нечего сказать России без потери лица
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что Белый дом мог бы попросить Киев отвести войска от Донбасса. В целом же США хотят продолжить оказывать давление на Россию, чтобы отрезать ее экономическое сотрудничество с Европой. Украина тут нужна только для провокаций.

Ранее израильский политолог Яков Кедми заявил, что власти США прекрасно понимают, что у них есть лишь два выхода после ультиматума России по гарантиям безопасности. По его мнению, в Вашингтоне намерены продолжать переговоры и искать для этого любые возможности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Стариков: США нечего сказать России без потери лица
сша нато стариков
Комментировать