Москва, 4 февраля. США не могут предоставить России ответ, который помог бы им сохранить свое лицо. Об этом заявил политолог и писатель Николай Стариков.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что США и НАТО — это фактически одно и то же. Они являются двумя сущностями одного и того же Запада.

«Им нечего сказать России без потери лица. Если бы они хотели снижения напряженности, можно было бы дать (в любой форме) гарантии невступления туда Украины, Грузии и других государств. Например, Соединенные Штаты сказали бы, что они будут накладывать вето на это. Поскольку в НАТО все решения должны приниматься всеми странами, которые входят в этот блок, вопрос был бы решен», — отметил Стариков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что Белый дом мог бы попросить Киев отвести войска от Донбасса. В целом же США хотят продолжить оказывать давление на Россию, чтобы отрезать ее экономическое сотрудничество с Европой. Украина тут нужна только для провокаций.

Ранее израильский политолог Яков Кедми заявил, что власти США прекрасно понимают, что у них есть лишь два выхода после ультиматума России по гарантиям безопасности. По его мнению, в Вашингтоне намерены продолжать переговоры и искать для этого любые возможности.