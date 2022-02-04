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Читатели «Дневника» считают, что США хотят достойно выйти из конфликта с Россией

Политика
Читатели «Дневника» считают, что США хотят достойно выйти из конфликта с Россией
Федеральное агентство новостей

, 4 февраля. НАТО не собирается соглашаться на условия России относительно безопасности, об этом пишет болгарское издание «Дневник». Однако его читатели считают иначе.

Автор материала утверждает, что США не хотят закрывать двери в Альянс для Украины. Жители Болгарии уверены, что на самом деле Белый дом хочет прекратить конфликт с Кремлем, но хочет сделать это с достоинством.

«Неважно, что предлагают США – всем на них наплевать. Для Украины есть два пути – либо Россия заберет ее всю, либо ее восточную часть, населенную этническими русскими, вместе с выходом к Черному морю, что сделает Украину геополитически неважной. Вот и все», — отметил ygo11542256.

Читатель МиГ-29 считает, что президент Украины Владимир Зеленский выступил против США. Он не начал конфликт в Донбассе по приказу Вашингтона. Поэтому его скоро должны убрать. По его мнению, война на Украине откладывается, и теперь Вашингтон хочет уйти достойно.

«Конструктивные предложения. Каждый шаг к разоружению будет сбавлять градус напряжения, а в данной ситуации это более чем желательно», — подчеркнул citoyen.

Комментатор rvr12572942 уверен, что этот «ответ» был специально слит в Сеть, ради того, чтобы всех успокоить. Реальное заявление США совершенно другое, и это будет заметно по действиям политиков.

Ранее политолог Евгений Сатановский ответил пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки на очередной выпад против России. По его мнению, сравнение представителя Вашингтона по отношению к Москве и Киеву некорректно.

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