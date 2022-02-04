Кацалапов и Синицина заняли второе место в ритм-танце в командном турнире ОИ

Пекин, 4 февраля. Чемпионы мира и Европы в танцах на льду россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию.

Российские фигуристы уступили первую строчку американской паре с 86,56 баллами. Сборная США в данный момент занимает лидирующую позицию в общем зачете. Отечественные спортсмены за исполнение ритм-танца заработали 85,05 балла. На третьем месте расположились итальянцы, которые получили 83,83 балла.

Чемпионка Олимпийских игр, депутат Государственной думы Светлана Журова ранее спрогнозировала итоги соревнований в Пекине. По ее словам, российская сборная по результатам Олимпиады должна оказаться в тройке призеров.