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Кацалапов и Синицина заняли второе место в ритм-танце в командном турнире ОИ

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 08:50
Спорт
Кацалапов и Синицина заняли второе место в ритм-танце в командном турнире ОИ
Global Look Press  /  © Raniero Corbelletti / AFLO

Пекин, 4 февраля. Чемпионы мира и Европы в танцах на льду россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию.

Российские фигуристы уступили первую строчку американской паре с 86,56 баллами. Сборная США в данный момент занимает лидирующую позицию в общем зачете. Отечественные спортсмены за исполнение ритм-танца заработали 85,05 балла. На третьем месте расположились итальянцы, которые получили 83,83 балла.

Чемпионка Олимпийских игр, депутат Государственной думы Светлана Журова ранее спрогнозировала итоги соревнований в Пекине. По ее словам, российская сборная по результатам Олимпиады должна оказаться в тройке призеров.

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олимпиада пекин фигурное катание
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