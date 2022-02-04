Москва, 4 февраля. Стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

Как напомнил собеседник РИА Новости, на Ту-160М есть радиолокационная станция (РЛС) заднего обзора, которая позволяет судну применять для самообороны от ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух», а также истребителей ракеты так называемого обратного старта.

«Такие ракеты класса "воздух-воздух" по целеуказанию хвостовой РЛС бомбардировщика будут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся "за спиной" у Ту-160М», — отметил источник.

По его словам, использование РЛС заднего обзора на тяжелых бомбардировщиках целесообразнее, поскольку эти машины маломаневренные; в таком случае они не успеют развернуться к противнику.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М построен с нуля и пришел на смену легендарному Ту-160. Новый лайнер уже испытали в Казани. Воздушное судно провело в воздухе полчаса, выполнив все запланированные задания в воздухе.