Варшава, 4 февраля. Польский историк Пшемыслав Пяста усомнился в гипотетическом участии Польши в военном конфликте с Россией.

Пяста указал, что в СМИ готовы писать «любую глупость и мерзость, лишь бы внушить еще большую неприязнь к ненавистной России». Он добавил, что официальная Варшава тоже придерживается антироссийской политики, упомянув об отправке оружия на Украину, передает Myśl Polska.

«А это безумие чистой воды. Во-первых, потому, что с Россией, которая предстает в глазах польских политиков и выслуживающихся перед ними журналистов некой демонической силой, мы сейчас не имеем никаких полей конфликта», — написал эксперт.

Россия и Польша не имеют территориальных претензий друг к другу. Между ними нет внутригосударственных конфликтов, и они не борются за сферы влияния. Кроме того, отношениям этих стран не мешают экономические вопросы.

Ранее Соединенные Штаты предложили России рассмотреть возможность проведения инспекции на военных базах Североатлантического альянса в Польше и Румынии. Речь идет о проверках на предмет наличия на военных базах НАТО многоцелевых крылатых ракет «Томагавк».