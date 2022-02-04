Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 10:06
10:05
Экономика
Квартиры в некоторых городах России начали стремительно дешеветь в 2022 году
10:04
Политика
Немецкий депутат Котре обозначил истеричный характер требований Киева в адрес Берлина
10:03
Армия
Посол Хохоликов: российские военные могут действовать в Никарагуа на законных основаниях
10:03
Общество
Нейрофизиолог Мартынова заявила о неосознанном обучении человека в течение жизни
10:00
Армия
Постпред РФ при ЕС Чижов опроверг заявления США о «подготовке» Россией фейкового видео
10:00
Происшествия
Украинский разведчик Ширинг получил 12 лет колонии за шпионаж
09:58
Общество
Туман опустился на Петербург в последний рабочий день недели
09:57
Общество
Иммунолог Крючков: после вакцинации от COVID-19 «Спутников V» наблюдается эффект ноцебо
09:56
Происшествия
Транспортный прокурор выехал на место схода восьми вагонов с рельсов в Пермском крае
09:53
Происшествия
Подозреваемый в массовом убийстве украинский срочник отказался от показаний
Все новости

Историк Пяста указал на отсутствие повода для войны между Россией и Польшей

Политика
Историк Пяста указал на отсутствие повода для войны между Россией и Польшей
ПолитРоссия

Варшава, 4 февраля. Польский историк Пшемыслав Пяста усомнился в гипотетическом участии Польши в военном конфликте с Россией.

Пяста указал, что в СМИ готовы писать «любую глупость и мерзость, лишь бы внушить еще большую неприязнь к ненавистной России». Он добавил, что официальная Варшава тоже придерживается антироссийской политики, упомянув об отправке оружия на Украину, передает Myśl Polska.

«А это безумие чистой воды. Во-первых, потому, что с Россией, которая предстает в глазах польских политиков и выслуживающихся перед ними журналистов некой демонической силой, мы сейчас не имеем никаких полей конфликта», — написал эксперт.

Россия и Польша не имеют территориальных претензий друг к другу. Между ними нет внутригосударственных конфликтов, и они не борются за сферы влияния. Кроме того, отношениям этих стран не мешают экономические вопросы.

Ранее Соединенные Штаты предложили России рассмотреть возможность проведения инспекции на военных базах Североатлантического альянса в Польше и Румынии. Речь идет о проверках на предмет наличия на военных базах НАТО многоцелевых крылатых ракет «Томагавк».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Историк Пяста указал на отсутствие повода для войны между Россией и Польшей
польша война пяста
Комментировать