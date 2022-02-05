Россия меняет вектор и содержание своей внешней политики

После того как принципиальные российские озабоченности в сфере безопасности оказались, согласно оценке президента Путина, проигнорированы США и их союзниками по НАТО, Россия, вне всякого сомнения, включила принципиально новый режим в международных отношениях, который лучше всего характеризуется этой пушкинской строкой: «Все флаги в гости будут к нам». Правда, как выясняется, далеко не все флаги, но только дружественные нашей стране или претендующие на то, чтобы таковыми быть. Для всех прочих, похоже, даже телефонный разговор с российским лидером становится проблемой, не говоря уже о личной встрече с ним или о визите в Москву, Сочи или Санкт-Петербург, как это на днях произошло с британскими «партнерами».

Начальной точкой отсчета для такого режима можно считать 31 января 2022 года, когда по требованию США было проведено заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, на котором российская сторона доказательно отвергла все обвинения со стороны Вашингтона и Киева, а представитель нашей страны в этой международной организации, ни шанса не оставив своим оппонентам. В тот же день был отменен анонсированный премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном разговор с президентом России, а на следующий день состоялся визит в Москву Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, страны, являющейся и членом НАТО, и членом Евросоюза. С ним в ходе более чем пятичасовой встречи были согласованы взаимовыгодные экономические, энергетические проекты, позволяющие говорить о «венгерской модели» отношений с Россией, основанной на уважении и признании интересов друг друга. Следующим о готовности вскоре посетить нашу страну заявил новый бундесканцлер социал-демократ Олаф Шольц. И здесь все понятно: «Северный поток — 2» надо запускать, украинский кризис урегулировать, новую «постбрекзитную» Европу строить, а немецкую промышленность — перезапускать. И ничто из этого не получится без нормализации и развития отношений Берлина с Москвой (и с Пекином). А уже за Шольцем в очередь к Путину готовы выстроиться другие европейские лидеры. Потому что России сейчас и на перспективу ближайшие 20-30 лет есть что им всем предложить. И не по каким-то пустякам в гомеопатических дозах, а по критически важным направлениям сотрудничества: энергия, сырье, безопасность и так далее.

twitter.com / Пресс-служба президента Аргентнины

Но Европа сейчас — лишь часть международной активности России, причем, надо это признать, уже не самая важная часть, которая перевешивает все остальные. Девиз о «Европе от Лиссабона до Владивостока» в настоящее время сильно выцвел и утратил свою популярность в нашем обществе, которое, несмотря на все сложности и проблемы, становится все более «россиецентричным» (кстати, многолетний «путь в Европу» Украины под аплодисменты западных политиков сыграл здесь далеко не последнюю роль).

Россия активизирует работу по обеспечению своей безопасности во всем мире, одним из важнейших направлений этой работы выглядит Латинская Америка — регион, который на протяжении более чем ста лет считался и во многом до сих пор считается «задним двором» США (пресловутая доктрина Монро как раз об этом). В связи с «военно-техническим ответом» России на отказ коллективного Запада от обеспечения совместной безопасности много разговоров было о «размещении российских ракет и военных баз» в таких латиноамериканских странах, как Венесуэла, Куба и Никарагуа, известных своим противостоянием гегемонии США в Западном полушарии. Но, как показал визит в Москву президента Аргентины Альберто Фернандеса 3 февраля, это далеко не единственные и даже не главные возможности ответа Москвы. Главным шоком для наших западных, в первую очередь британских «оппонентов», должна стать прозвучавшая характеристика нового этапа российско-аргентинских отношений как «всеобъемлющего стратегического партнерства». Понятно, что такое всеобъемлющее стратегическое партнерство не будет ограничиваться политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферами, но затронет также «актуальные вопросы международной и региональной повестки дня».

А это сверхтревожный звонок для той же Великобритании: в Аргентине, безусловно, хорошо помнят о Фолклендской войне 1982 года и не считают данный территориальный спор закрытым. Если Буэнос-Айресу будут переданы современные российские системы вооружения, в том числе пригодные для использования на море и в воздухе, головной боли у Лондона сразу прибавится в разы, если не на порядки, даже от одной возможности подобного развития событий. Разумеется, правительству Фернандеса для этого придется исключить возможность прозападного либерального реванша, а единственным путем для этого является улучшение социально-экономической ситуации в Аргентине, из которой западные банки много десятилетий высасывают все жизненные силы, устраивая один дефолт за другим. Видимо, сил для поддержки аргентинского проекта у РФ и КНР сегодня уже достаточно, а потенциал этой латиноамериканской страны, достаточный для вхождения в топ-20 и даже в топ-15 мировых экономик, хорошо известен.

Не менее интересен и тот факт, что действующий президент соседней с 45-миллионной Аргентиной более чем 200-миллионной Бразилии (8 экономика мира) Жаир Болсонару — вроде бы правый и проамериканский — ответил отказом на требования США отменить свой февральский визит в Россию. Все это свидетельствует о том, что баланс сил на мировой арене быстро меняется, причем не в пользу США, а усилия России в данном направлении приносят все более ощутимый результат. И данная тенденция будет только нарастать.