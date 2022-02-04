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Нефть марки Brent впервые с 2014 года подорожала до 91 доллара за баррель

Экономика
Нефть марки Brent впервые с 2014 года подорожала до 91 доллара за баррель
Федеральное агентство новостей

Лондон, 4 февраля. Цена североморской нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 91 доллар за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

На 21:59 четверга, 3 февраля, стоимость фьючерса с поставкой в апреле 2022 года достигла 91,08 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть техасской марки WTI с поставкой в марте на 22:03 выросла на 2,03%, до 90,05 доллара за баррель.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что добыча нефти в марте в России вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки. По его словам, решение стран — участников ОПЕК+ позволит России восстановить добычу нефти на 90% от объемов, сокращенных в мае 2020 года.

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