Нефть марки Brent впервые с 2014 года подорожала до 91 доллара за баррель

Лондон, 4 февраля. Цена североморской нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку в 91 доллар за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

На 21:59 четверга, 3 февраля, стоимость фьючерса с поставкой в апреле 2022 года достигла 91,08 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть техасской марки WTI с поставкой в марте на 22:03 выросла на 2,03%, до 90,05 доллара за баррель.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что добыча нефти в марте в России вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки. По его словам, решение стран — участников ОПЕК+ позволит России восстановить добычу нефти на 90% от объемов, сокращенных в мае 2020 года.