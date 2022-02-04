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Пользователи Facebook раскритиковали власти Украины за создание теробороны

Политика
Пользователи Facebook раскритиковали власти Украины за создание теробороны
Федеральное агентство новостей

Киев, 4 февраля. На Украине будут сформированы подразделения территориальной обороны. Об этом заявил глава украинского минобороны Алексей Резников.

Политик отметил, что задача должна быть выполнена до конца февраля. Жители Украины не оценили идею ведомства.

«Это личные армии по отжиму имущества и грабежу», — выразил свое мнение «Полиграф Шариков».

Пользователь Татьяна уверена, что эти формирования и начнут гражданскую войну. Они уже пообещали убрать тех, кто не сходится с ними во мнении.

«Только для террора эти подразделения нужны», — добавил «Кот Мартын».

Комментатор «Одвичный Бан» подчеркнул, что территориальная оборона уже имеет свое назначение. Она будет подавлять любых сограждан, которые задумаются над своими правами.

«Заградотряды. Чтобы население Украины в случае чего не бежало с Украины, а шло воевать», — выдвинула свою версию Elena G.

Ранее Резников после телефонных переговоров с польским коллегой Мариушем Блащаком заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень ждут «интересных подарков» от Варшавы.

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украина алексей резников территориальная оборона
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