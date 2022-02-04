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Пользователи Facebook высмеяли США за рекордный госдолг

Политика
Пользователи Facebook высмеяли США за рекордный госдолг
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 4 февраля. Министерство финансов США опубликовало данные, согласно которым американский государственный долг впервые превысил 30 трлн долларов.

Новость вызвала бурную реакцию в мировых соцсетях. Россияне также поделились своим мнением.

«Америка — такая страна, которая не только может долгое время брать кредит у кредитора, но, в конце концов, способна этого самого кредитора поглотить», — считает Петр С.

Елена Б. подчеркнула, что у США есть печатный станок и бумага, а потому проблемы нет. Захотят, напечатают еще доллары.

«К сожалению, это не проблема США, это проблемы остального мира! У бандитов всегда так: если вам должны США, это не их проблема, это ваша проблема. Все это будет продолжаться, покуда существует его величество доллар», — указывает Дионис К.

Марина У. подчеркнула, что американский долг дорого обойдется всему миру, особенно Китаю и Европе. Пострадает и Украина, которая после многочисленной помощи от Белого дома будет годами расплачиваться за антироссийскую позицию.

Ранее профессор Никита Кричевский в интервью для ФАН рассказал, что гигантский долг США пока не является чем-то непоправимым. Большую часть этого долга держит Китай. Тревожиться правительству Соединенных Штатов имеет смысл, если его цена вырастет на процент и более.

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