Юрист Дахов предупредил о вступивших в силу новых табачных штрафах в России

Москва, 4 февраля. В России вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за незаконное перемещение не маркированных табачных изделий, предупредил юрист Юрий Дахов.

Новая статья Кодекса 14.53.1. вступила в силу 1 февраля. Ответственность вводится за перевозку физическими лицами немаркированной табачной продукции, в том числе Евразийского экономического союза, отметил ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор плюс».

«Исключением является перемещение по российской территории физическими лицами, достигшими восемнадцати лет, табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте весом не более 250 граммов на одного человека, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.21 Кодекса», — рассказал агентству «Прайм» Дахов.

Нарушение наказывается штрафом в размере от 15 до 25 тысяч рублей «с конфискацией продукции», предупредил юрист.

Ранее Росстат подсчитал, что потребительские цены на табачные изделия выросли в России на 16,37%. Подорожание связано с повышением ставки акцизов на сигареты и папиросы с 1 января 2021 года на 20% (до 2359 рублей за тысячу штук плюс 16% от расчетной стоимости).