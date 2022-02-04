Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 08:31
08:31
Политика
Пользователи Facebook раскритиковали власти Украины за создание теробороны
08:26
Политика
Пользователи Facebook высмеяли США за рекордный госдолг
08:23
Общество
Юрист Дахов предупредил о вступивших в силу новых табачных штрафах в России
08:00
Общество
Вирусолог Альтштейн рассказал, можно ли сразу после «Дельты» подхватить «Омикрон»
07:56
Общество
Снимок новоуренгойской фотохудожницы получил высокие оценки на международном конкурсе
07:53
Общество
НИИ скорой помощи им. Джанелидзе принял 1,8 тыс. петербуржцев с травмами
07:53
Общество
Пользователи Twitter разгневаны властями Британии из-за цен на газ
07:52
Общество
Жители Петербурга испугались огромной сосульки-сталактита
07:27
Политика
Немецкий политик Габриэль допустил закрытие «СП-2» при выгодном предложении США
07:16
Происшествия
Густой туман усугубил ситуацию с гололедом в Петербурге
Все новости

Юрист Дахов предупредил о вступивших в силу новых табачных штрафах в России

Общество
Юрист Дахов предупредил о вступивших в силу новых табачных штрафах в России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 4 февраля. В России вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за незаконное перемещение не маркированных табачных изделий, предупредил юрист Юрий Дахов.

Новая статья Кодекса 14.53.1. вступила в силу 1 февраля. Ответственность вводится за перевозку физическими лицами немаркированной табачной продукции, в том числе Евразийского экономического союза, отметил ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор плюс».

«Исключением является перемещение по российской территории физическими лицами, достигшими восемнадцати лет, табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте весом не более 250 граммов на одного человека, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.21 Кодекса», — рассказал агентству «Прайм» Дахов.

Нарушение наказывается штрафом в размере от 15 до 25 тысяч рублей «с конфискацией продукции», предупредил юрист.

Ранее Росстат подсчитал, что потребительские цены на табачные изделия выросли в России на 16,37%. Подорожание связано с повышением ставки акцизов на сигареты и папиросы с 1 января 2021 года на 20% (до 2359 рублей за тысячу штук плюс 16% от расчетной стоимости).

Вернуться назад
Все новости / Общество / Юрист Дахов предупредил о вступивших в силу новых табачных штрафах в России
штрафы коап табачные изделия
Комментировать