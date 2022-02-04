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Снимок новоуренгойской фотохудожницы получил высокие оценки на международном конкурсе

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 07:56
Общество
Снимок новоуренгойской фотохудожницы получил высокие оценки на международном конкурсе
pxhere.com

Новый Уренгой, 4 февраля. Работу фотографа из Нового Уренгоя Вероники Баласюк высоко оценили на творческом конкурсе художественной фотографии международной премии 35AWARDS.

Девушка рассказала на своей странице «ВКонтакте», что ее снимок под названием «the moth`s dream» вошел в 2% лучших работ. Она сама попала в 3% лучших фотографов конкурса.

Всего за победу в престижном фотоконкурсе боролись около 3,6 тысячи человек из 118 стран мира. Они представили жюри 1,6 тысячи снимков. Об этом информирует «Ямал-медиа».

Ранее сообщалось, что на конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards было выбрано самое смешное фото животного 2021 года. Снимок был сделан в Китае.

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фотограф янао новый уренгой
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