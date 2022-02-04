Пользователи Twitter разгневаны властями Британии из-за цен на газ

Лондон, 4 февраля. Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании заявило, что миллионы жителей будут платить за электричество на 54% больше. Эта новость не понравилась самим британцам.

Канцлер казначейства Риши Сунак подчеркнул, что правительство намерено разработать план смягчения удара посредством налоговых льгот. Однако граждане Великобритании выразили недовольство политикой своей страны.

«То есть мы будем работать только для того, чтобы платить счета за энергию!» — отметил @Aldarrajijamal.

Пользователь @jan51white60 призвал власти рассказать всю историю. Высокие цены на газ — это проблема не только Великобритании. Появилась она из-за США, который вмешивается в «Северный поток — 2», а все ради того, чтобы самим поставлять СПГ.

«А где при этом будут семьи с низким доходом, неработающие, студенты, они откуда лишние деньги возьмут? Налоговые послабления едва помогают работающим, что уж говорить об остальных? Нас и дальше будут топить в бедности? Это закончится очень плохо», — написала @loushepherdmua.

Комментатор @xyroplex считает, что власти не сделали ничего для защиты своего населения от инфляции. Именно из-за руководства страна погрязла в беспорядке.

Ранее публицист Михаил Хазин объяснил, как президент РФ Владимир Путин одной фразой поставил крест на мечтах Великобритании. По его мнению, британский премьер Борис Джонсон вряд ли мог хоть чем-то заинтересовать российского лидера.