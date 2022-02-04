Немецкий политик Габриэль допустил закрытие «СП-2» при выгодном предложении США

Берлин, 4 февраля. Проект «Северный поток — 2» могут остановить, если США смогут «предложить что-то взамен» России, сообщил Wirtschafts Woche экс-глава МИД и бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.

Немецкий политик отметил, что строительство газопровода он всегда воспринимал «как реальный проект». Снять его с обсуждения сейчас «было бы довольно глупо», отметил Габриэль.

«Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же», — заявил экс-глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Габриэль напомнил, что в прошлом США выступали против российско-германских трубопроводов и временно вводили в отношении их ограничительные меры. Политик напомнил, что действующий госсекретарь Энтони Блинкен написал книгу о «Сибирском трубопроводном кризисе» в 1987 году.

Ранее социологического исследования показали, что около 60% немцев поддержали российский газопровод «Северный поток — 2». За проект выступают 70% жителей Германии на востоке и 57% в западной части. Против газопровода выступает 28% немцев.