Группа «Тату» воссоединилась в аниме-мультфильме

Москва, 4 февраля. Российская группа «Тата» воссоединилась в аниме-мультфильме. Клип #tatucomeback появился в Сети 2 февраля.

Ролик стал частью большого проекта художницы и режиссера RIKANI и продюсера Сергея Галояна. В сериале будет рассказана история солисток коллектива Лены Катиной и Юли Волковой, если группа существовала бы дальше.

«Историю про любовь, дружбу и приключения в космосе», – отметила RIKANI.

До распада «Тату», который произошел в 2011 году, ожидалось, что команда станет прототипом персонажем полного метра «t.A.T.u. Paragate». Однако аниме-фильм не был реализован. Теперь, по словам автора, удалось привести в жизнь эту задумку.

Популярная когда-то группа «Тату» распалась из-за внутренних скандалов. Об этом рассказала телеведущая Ася Калясина, которая убеждена, что группа существовала благодаря людям, окружавшим команду.