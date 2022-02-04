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Депутат Рады Кива предупредил о подготовке «кровавой провокации» в Донбассе

Политика
Депутат Рады Кива предупредил о подготовке «кровавой провокации» в Донбассе
Pr Scr youtube.com  /  112 Украина

Киев, 4 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский может решиться на провокацию в Донбассе, которая станет причиной масштабной войны. Таким мнением в Facebook поделился депутат Рады Илья Кива.

У Зеленского и «его труппы» есть два пути, чтобы сохранить награбленное и не попасть в тюрьму, отметил парламентарий от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Первый заключается в роспуске парламента и сложении полномочий, отметил Кива. Второй потребует кровавой провокации, уточнил он.

«Второй — совершить кровавую провокацию на Донбассе, с помощью прибывающих на Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК», — написал Кива.

Депутат считает, что в случае агрессивных действий Украины в Донбассе в стране начнется масштабная война с участием России. При таком развитии событий Зеленский с окружением сбежит в Великобританию и создаст «правительство в изгнании», считает Кива. Депутат предположил, что Зеленский выбрал второй сценарий.

Ранее Кива заявил, что Запад намерен втянуть Украину в кровопролитную войну, поэтому активизировал в страну поставки летального оружия. Страны Запада «системно стравливают славянские народы», а поставки оружия Украине лишь раздражают ситуацию, считает парламентарий.

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украина зеленский кива
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