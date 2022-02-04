Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 07:00
06:34
Политика
Депутат Рады Кива предупредил о подготовке «кровавой провокации» в Донбассе
06:33
Политика
Первый вице-спикер парламента Крыма Фикс предложил Вашингтону вывести войска из Аляски
06:13
Политика
Блинкен анонсировал санкции против граждан Белоруссии за «деятельность против диссидентов»
06:05
Общество
Эпидемиолог Пшеничная: дети чаще заражаются коронавирусом в семьях
06:02
Политика
МИД ФРГ: меры России в отношении DW вносят напряженность в отношения Москвы и Берлина
06:00
Общество
Почти Япония: зачем Польша зазывает к себе американскую армию
05:53
Общество
Одежда оказалась лидером в списке товаров, на которых экономят в кризисные времена
05:33
Политика
Президент Бразилии Болсонару посетит Россию 14–17 февраля
05:30
Армия
Военный эксперт Леонков констатировал отставание США в разработке гиперзвуковых систем
05:19
Политика
Экс-замглавы разведки НАТО Стружик раскритиковал визит премьера Венгрии Орбана в Москву
Все новости

Первый вице-спикер парламента Крыма Фикс предложил Вашингтону вывести войска из Аляски

Политика
Первый вице-спикер парламента Крыма Фикс предложил Вашингтону вывести войска из Аляски
wikipedia.org  /  Frank K./CC BY 2.0

Севастополь, 4 февраля. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс раскритиковал готовность Вашингтона обсуждать с Россией контроль вооружений в ответ на вывод войск из Крыма.

Фикс назвал хамством и цинизмом предложение США и предложил Вашингтону задуматься о выводе войск из Аляски или Калифорнии. Об этом он заявил РИА Новости.

«Более циничной, наглой и хамской постановки вопроса я в жизни не видел. Во-первых, хочу американцам напомнить, что никакой диалог невозможен без уважения точки зрения своего оппонента. Во-вторых, Крым является составной частью РФ. С таким же успехом мы могли бы выдвинуть встречные условия США о выводе войск с Аляски, Калифорнии и других штатов», — сказал Фикс.

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил об отсутствии планов у Киева вводить военных в Крым. Власти Украины не стали разрабатывать планов о вводе военных на территории Донецка, Луганска и Крыма.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Первый вице-спикер парламента Крыма Фикс предложил Вашингтону вывести войска из Аляски
аляска войска фикс
Комментировать