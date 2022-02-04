Первый вице-спикер парламента Крыма Фикс предложил Вашингтону вывести войска из Аляски

Севастополь, 4 февраля. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс раскритиковал готовность Вашингтона обсуждать с Россией контроль вооружений в ответ на вывод войск из Крыма.

Фикс назвал хамством и цинизмом предложение США и предложил Вашингтону задуматься о выводе войск из Аляски или Калифорнии. Об этом он заявил РИА Новости.

«Более циничной, наглой и хамской постановки вопроса я в жизни не видел. Во-первых, хочу американцам напомнить, что никакой диалог невозможен без уважения точки зрения своего оппонента. Во-вторых, Крым является составной частью РФ. С таким же успехом мы могли бы выдвинуть встречные условия США о выводе войск с Аляски, Калифорнии и других штатов», — сказал Фикс.

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил об отсутствии планов у Киева вводить военных в Крым. Власти Украины не стали разрабатывать планов о вводе военных на территории Донецка, Луганска и Крыма.