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Блинкен анонсировал санкции против граждан Белоруссии за «деятельность против диссидентов»

Политика
Блинкен анонсировал санкции против граждан Белоруссии за «деятельность против диссидентов»
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Вашингтон, 4 февраля. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит визовые рестрикции против «многочисленных» представителей властей Белоруссии.

США обвинили представителей белорусских властей в «преследовании диссидентов за рубежом». Сегодняшние действия применяются против некоторых белорусских граждан.

«Госдепартамент вводит визовые рестрикции в отношении граждан Белоруссии в рамках "Запрета Хашукджи" — инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году», — говорится в заявлении.

Ранее США потребовали от членов семей американских госслужащих покинуть Белоруссию. Как отмечается в сообщении ведомства, граждане США в Белоруссии должны принять во внимание непредсказуемый характер ситуации вокруг Украины.

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