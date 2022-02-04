Блинкен анонсировал санкции против граждан Белоруссии за «деятельность против диссидентов»

Вашингтон, 4 февраля. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит визовые рестрикции против «многочисленных» представителей властей Белоруссии.

США обвинили представителей белорусских властей в «преследовании диссидентов за рубежом». Сегодняшние действия применяются против некоторых белорусских граждан.

«Госдепартамент вводит визовые рестрикции в отношении граждан Белоруссии в рамках "Запрета Хашукджи" — инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году», — говорится в заявлении.

Ранее США потребовали от членов семей американских госслужащих покинуть Белоруссию. Как отмечается в сообщении ведомства, граждане США в Белоруссии должны принять во внимание непредсказуемый характер ситуации вокруг Украины.