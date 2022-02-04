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МИД ФРГ: меры России в отношении DW вносят напряженность в отношения Москвы и Берлина

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 06:02
Политика
МИД ФРГ: меры России в отношении DW вносят напряженность в отношения Москвы и Берлина
wikipedia.org  /  Qualle / CC BY-SA 3.0

Берлин, 4 февраля. Российские ограничительные меры в отношении Deutsche Welle вносят напряженность в отношения между Москвой и Берлином. Соответствующим мнением поделились в немецком министерстве иностранных дел.

Немецкое ведомство заявило, что меры, которые в четверг, 3 февраля, объявили российские власти в отношении DW, якобы не имеют под собой каких-либо оснований. По словам МИД Германии, запрет вещания Deutsche Welle представляет собой «новую напряженность» для отношений между Москвой и Берлином. Министерство при это отвергает сравнение этой ситуации с инцидентом с RT DE.

МИД заявил, что DW функционирует на территории России в качестве независимой организации. По словам ведомства, у сотрудников этой компании имеются разрешения. В то время как RT не обладает лицензией на вещание в Германии. Российский МИД запретил вещание DW в ответ на такие же действия в отношении RT DE на немецкой территории.

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мид германия rt dw
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