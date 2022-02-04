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Одежда оказалась лидером в списке товаров, на которых экономят в кризисные времена

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 05:53
Общество
Одежда оказалась лидером в списке товаров, на которых экономят в кризисные времена
 /  Невские Новости

Москва, 4 февраля. Люди прежде всего начинают экономить на одежде в сложной финансовой ситуации, поэтому на нее сильнее всего падает спрос в таких условиях.

Fashion-товары не являются предметами первой и базовой необходимости. Об этом рассказала генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, передает агентство «Прайм».

«Так, например, одежда занимает первую позицию в рейтинге того, на чем люди экономят в турбулентных и кризисных ситуациях. Рынок моды моментально реагирует на кризисы быстрым и резким падением спроса, гораздо более глубоким, чем FMCG», — сказала она.

Эксперт добавила, что в среднем на одежду, обувь и аксессуары уходит от шести до восьми процентов доходов домохозяйств. Кроме того, покупками одежды люди как бы награждают себя за терпение и стоицизм в сложных жизненных ситуациях.

Ранее сообщалось, что количество россиян, предпочитающих покупать продукцию собственных торговых марок (СТМ) сетей, увеличилось в четвертом квартале 2021 года на 37,5%. В годовом выражении показатель вырос более чем в полтора раза — ранее он соответствовал 21,3%.

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