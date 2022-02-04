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Президент Бразилии Болсонару посетит Россию 14–17 февраля

Политика
Президент Бразилии Болсонару посетит Россию 14–17 февраля
Global Look Press  /  Antonio Molina/Keystone Press Agency

Бразилиа, 4 февраля. Бразильский президент Жаир Болсонару прилетит с визитом в Москву 14 февраля. Соответствующее заявление сделал МИД страны.

Сообщается, что глава государства пробудет в России до 17 февраля. При этом ранее СМИ писали, что США добиваются отмены визита Болсонару в Москву. Он, в свою очередь, сказал, что со всеми хорошо ладит, и если американский президент Джо Байден пригласит его, то он не откажется.

«Запланированный визит президента в Москву — 14–17 февраля», — рассказало министерство.

Ранее стало известно, что председатель Федерального верховного суда Бразилии Луис Фукс раскритиковал политику президента страны Жаира Болсонару, намекнув на его антидемократические действия.

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бразилия визит жаир болсонару
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