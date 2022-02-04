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Военный эксперт Леонков констатировал отставание США в разработке гиперзвуковых систем

Армия
Военный эксперт Леонков констатировал отставание США в разработке гиперзвуковых систем
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 февраля. Пентагону не хватает потенциала для адекватного тестирования исходящих от гиперзвукового оружия КНР и России угроз, сообщает со ссылкой на доклад военного испытательного бюро агентство Bloomberg.

Минобороны США должно усовершенствовать моделирование атак, так как оно не может продемонстрировать, что способно достичь раннего обнаружения ракет, их эффективного отслеживания и перехвата. Кроме того, Пентагон не может продемонстрировать на испытаниях способность наносить успешные удары по защищенным радарами и датчиками целям на суше и на море, отмечает агентство.

В США ранее публиковались результаты исследований по перспективам развития гиперзвукового оружия, сообщил военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik. По его словам, страна отстает в разработке гиперзвуковых систем.

«Ракетные системы, которые они делают, они пытаются испытать уже второй год, сроки испытаний постоянно смещаются, а результата нет», — напомнил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что Пентагон призвал оборонные предприятия ускорить разработку гиперзвукового оружия. В США признались в серьезном отставании в создании подобного оружия от своих конкурентов.

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сша вооружение гиперзвуковое оружие
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