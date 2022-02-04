Экс-замглавы разведки НАТО Стружик раскритиковал визит премьера Венгрии Орбана в Москву

Варшава, 4 февраля. Экс-замглавы разведки НАТО Ярослав Стружик пожаловался на визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Стружик считает, что подобными шагами Орбан якобы намерено «раскалывает» Альянс. Об этом он заявил в эфире польской радиостанции RMF FM.

«Раньше Орбан старался в какой-то мере расколоть ЕС, а теперь он старается расколоть НАТО. Следует отреагировать хотя бы в форме заявления генерального секретаря (Йенса. — Прим. ФАН) Столтенберга. Официальных процедур, которые бы позволили как-то наказать Венгрию или обратить внимание, что она действует неверно, конечно, нет. В этом состоит проблема», — сказал Стружик.

При этом генерал заявил о якобы наличии у российского лидера Владимира Путина «своих людей» в Европе. Он выразил огорчение тем, что Орбан сначала встретился с главой польского правительства Матеушем Моравецким, а на следующий день поехал в Москву с отчетом.

Ранее бывший кандидат в президенты США Патрик Бьюкенен попросил исключить из НАТО ряд стран. Вашингтону нет смысла воевать с Москвой ради того, чтобы защитить Киев, отметил он.