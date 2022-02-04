Спасатели нашли живыми двух пропавших девочек в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский, 4 февраля. Спасатели нашли двух девочек, которые в четверг, 3 февраля, пропали в Петропавловске-Камчатском, они живы и здоровы. Соответствующей информацией поделились в краевом УМВД.

Девочки в возрасте 12 и 8 лет покинули свой дом в четверг. Они отправились на прогулку в микрорайоне Северо-Восток в Петропавловске-Камчатском. Однако в результате несовершеннолетние пропали. По итогу сотрудники правоохранительных органов объявили их в розыск. Во время беседы с РИА Новости в полиции заявили, что девочек нашли по ориентировке.

Ранее спасатели нашли мертвым члена экипажа рыбопромыслового судна, которое потерпело крушение в результате получения пробоины. Труп был обнаружен около острова Зеленецкий в акватории Баренцевого моря.