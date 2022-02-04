Лондон, 4 февраля. Британское издание The Times опубликовало материал, в котором указало на намерения России и Китая торговать в национальных валютах, а также желание Пекина поддержать Москву в противостоянии с НАТО.

Автор подчеркнул, что государства намерены обойти западные санкции. Читатели также выразили свое мнение в комментариях.

«А мне вот кажется, что это Запад спятил», — подчеркнул Chris Frankland.

Pugwash5 считает, что Британия могла бы иметь существенно влияние, если бы входила в крупнейший торговый альянс. По его мнению, Brexit сильно ослабил страну.

«Кто бы мог подумать, что они заключат альянс? Какой кошмар, что эти две сверхдержавы теперь заодно. А мы, Запад, ругаемся насчет местоимений и праздничных тортов. Мы действительно обречены», — подчеркнул Triple C.

Charlie уверен, что Запад сам подтолкнул президента РФ Владимира Путина к союзу с КНР. Россия хотела сблизиться с Европой, а ей отказали. При этом стоит помнить, что именно СССР во время Второй мировой войны принесли в жертву 20 млн человек ради всего мира.

Ранее стало известно, что визит Путина в Пекин вызван не только открытием зимних Олимпийских игр, но и разговором с китайским коллегой. Уточняется, что положительный исход встречи станет для России новой возможностью заработка, а для Европы — обернется кошмаром.