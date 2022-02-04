Главком ВСУ Залужный заявил об отсутствии планов у Киева вводить военных в Крым

Киев, 4 февраля. Власти Украины не стали разрабатывать планов о вводе военных на территории Донецка, Луганска и Крыма.

Киев не планировал подобных операций. Об этом рассказал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный на телеканале «1+1».

«Никаких распоряжений касательно планирования операции по вхождению на временно оккупированные территории Донецка и Луганска или временно оккупированного Крыма, таких разговоров не было и планов не разрабатывалось», — сказал он.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ в ходе планируемого наступления в Донбассе ждет большие потери среди своих военнослужащих, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, в ВСУ была проведена проверка подразделений медицинского обеспечения. Ее результаты оказались неудовлетворительными.