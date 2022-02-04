Ченнинг Татум объяснил четырехлетнюю паузу в карьере

Вашингтон, 4 февраля. Голливудский актер Ченнинг Татум объяснил причины четырехлетнего перерыва в своей карьере. Последней его работой стал боевик «Kignsman: Золотое кольцо», выпущенный в 2017 году.

Артист снялся во многих проектах. Его популярность началась с танцевальной киноленты «Шаг вперед», после чего он снялся в «Мачо и ботан», «Омерзительной восьмерке» и «Броске кобры». Об этом пишет Variety.

В недавнем интервью Ченнинг рассказал о паузе, которую он устроил для себя после 2017 года. Единственными его проектами в этот момент была озвучка мультфильмов.

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«Я чувствовал себя толстяком в буфете, просто работающим, работающим и работающим. Я снял четыре фильма подряд без какого-либо перерыва. В двух последних фильмах я был не так хорош, как хотелось бы. У меня не было сил», — подчеркнул Татум.

Ранее актер Киллиан Мерфи рассказал, что был шокирован тем, что его взяли на главную роль в фильме режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Звезда сериала «Острые козырьки» обычно получает второстепенных героев в фильмах создателя «Начала», «Темного рыцаря» и «Дюнкерка»