Верховный суд подтвердил запрет вождения после приема корвалола в России

Москва, 4 февраля. Верховный суд России отклонил иск автомобилиста, лишенного водительских прав за вождение после приема корвалола.

Сотрудники ГИБДД остановили мужчину, так как он не пропустил пешеходов. Освидетельствование на состояние опьянения выявило у него следы психотропного вещества из группы барбитуратов — фенобарбитала, сообщает РИА Новости. Истца лишили прав, так как правила освидетельствования не учитывают цель употребления психотропного вещества и минимальный порог его концентрации.

Мужчина оспорил эти пункты порядка освидетельствования в Верховном суде России, отметив, что психотропные вещества могут применяться по назначению врача в медицинских целях. Отказ учитывать концентрацию вещества и цель его приема противоречит праву на медицинскую помощь и охрану здоровья, которое закреплено в Конституции, подчеркивал истец.

Тем не менее, суд отклонил иск, напомнив, что инструкция по медицинскому применению препарата должна содержать информацию о возможном его влиянии на способность управлять транспортом.

«Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», — решил суд.

Ранее власти ряда российских регионов ввели специальные выплаты для граждан, сообщивших информацию о нетрезвых водителях. Езда в нетрезвом виде наказывается в России лишением прав на срок от полутора до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей.