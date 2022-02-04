Губерниев эмоционально высказался об организации COVID-протоколов на Олимпиаде в Пекине

Пекин, 4 февраля. Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию COVID-протоколов на Олимпийских играх, которые проходят на территории Пекина. Информацией об это он поделился в личном Telegram-канале.

Губерниев заявил, что лично ощутил «отличную» организацию COVID-протоколов на Олимпиаде. По словам российского комментатора, его первый тест, который взяли в аэропорту, бесследно пропал. Однако ему сказали, что результат еще якобы не готов. Журналист сообщил, что в 07:00 взяли еще один ПЦР-тест и должны были взять еще один вечером, однако никто не пришел.

Комментатор сообщил, что результаты ПЦР-тестов оказались отрицательными. По словам журналиста, теперь ему можно работать. Губерниев напомнил, что он прокомментирует открытие Олимпиады в 15:00.

Ранее Губерниве положительно отреагировал на то, что серебряный призер ОИ-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачев станут знаменосцами российской сборной во время церемонии открытия зимних Олимпиады в Пекине.