Paramount снимет шестую часть хоррора «Крик»

Лос-Анджелес, 4 февраля. Студии Paramount и Spyglass Media официально объявили о создании шестой части известного фильма ужасов «Крик». Создатели планируют начать съемки очередного продолжения уже этим летом.

Франшиза была запущена в 1996 году. Режиссером первых четырех частей стал Уэс Крейвен. Об этом пишет ScreenRant.

Пятый фильм официально вышел в прокат 13 января 2022 года. Он собрал преимущественно положительные отзывы и неплохую кассу, и потому боссы студий Paramount и Spyglass Media решили запустить в разработку продолжение.

«Мы чрезвычайно благодарны поклонникам по всему миру, которые с энтузиазмом восприняли наш фильм. Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, что наши сценаристы Джеймс Вандербилт и Гай Бузик приготовили для нашей семьи Вудсборо», — говорится в заявлении.

Кадр из фильма «Крик» /

Детали сюжета и дата выхода пока неизвестны. Однако официально подтверждено, что Мэттью-Бетиннели Олпин и Тайлер Джиллет вернутся в режиссерские кресла.

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