Адвокат Половинкин: чаще всего мошенников интересуют пользующиеся спросом дачи

Москва, 4 февраля. Риски лишиться своей загородной недвижимости во многом зависят от спроса и финансово-экономической привлекательности объекта. Об этом рассказал адвокат, партнер Criminal Defense Firm Артем Половинкин.

Юрист в беседе с «Праймом» отметил, что чем большим престижем и спросом пользуется конкретный район и недвижимость на его территории, тем интереснее для злоумышленников объект. Вероятнее всего, мошенники выберут для захвата объект, в котором собственником жилья является одинокий человек. Такая схема является для «черных риелторов» стандартной.

Сократить риски поможет исключение возможности заочного проведения сделок. Половинкин отмечает, что для этого нужно подать заявку в Росреестр через МФЦ или портал Госуслуг.

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