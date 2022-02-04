Попова рассказала об отмене карантина для контактных с COVID-19 лиц

Москва, 4 февраля. Карантин для лиц, которые заражены «Омикроном», все больше утрачивает смысл.

В России планируют отменить карантин для контактных людей. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия-1».

«Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене», — сказала она.

Ранее Попова заявила, что люди в возрасте от 20 до 30 лет больше всего подвержены заражению штаммом коронавируса «Омикрон» из-за большого количества контактов. Невысокий уровень заражения «Омикроном» наблюдается у людей старше 60 лет.