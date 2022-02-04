США предупредили Китай о последствиях в случае смягчения эффекта антироссийских санкций

Вашингтон, 4 февраля. Американский Госдеп предостерег компании Китая и других стран от попыток смягчить эффект антироссийских санкций в случае эскалации вокруг Украины.

Вашингтон предупредил о последствиях для тех, кто будет сглаживать последствия санкций. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс на регулярном брифинге.

«У нас с нашими союзниками и партнерами есть целый набор инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании, в том числе те, что базируются в Китае, делают все возможное, чтобы сгладить последствия мер США в плане экспортного контроля, избежать или обойти их», — сказал он.

Россия неоднократно отрицала обвинения Запада и Украины в якобы агрессивных действиях. Москва подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее сообщалось, что Сенат США может согласовать пакет антироссийских санкций уже на этой неделе. Американские сенаторы находятся в шаге от достижения согласия в вопросе антироссийских санкций на случай эскалации вокруг Украины.