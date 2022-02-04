Юрист Захаров предупредил о наказании за грязное авто в новом КоАП

Москва, 4 февраля. Согласно новому КоАП, автовладельцам грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав за нечитаемые номерные знаки, предупредил юрист Юрий Захаров.

По новому Кодексу об Административной ответственности, который вступит в силу в марте, наказания за грязное авто скорее всего не предусмотрено, отметил ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор плюс».

Если номера нечитаемы или их распознавание затруднительно, владельцу автомобиля может грозить штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до двух месяцев, сообщил агентству «Прайм» Захаров. Тем не менее в при вождении в неблагоприятных погодных условиях наступление ответственности маловероятно, отметил специалист.

«Однако неоднозначность этого вопроса стоит не менее остро, так как при загрязнении всего автомобиля, в том числе и номерных знаков, наступление ответственности маловероятно из-за вождения в неблагоприятных погодных условиях», — указал юрист.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России начинают действовать штрафы для водителей за езду без диагностической карты. Наказание при этом распространяется лишь на тех, для кого прохождение техосмотра остается обязательным.