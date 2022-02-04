Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 03:57
03:56
Шоу-бизнес
Paramount снимет шестую часть хоррора «Крик»
03:38
Общество
Адвокат Половинкин: чаще всего мошенников интересуют пользующиеся спросом дачи
03:33
Общество
Биолог Баранова указала на способность «Омикрона» заражать детей
03:06
Общество
Попова рассказала об отмене карантина для контактных с COVID-19 лиц
03:00
Политика
США предупредили Китай о последствиях в случае смягчения эффекта антироссийских санкций
02:38
Общество
Юрист Захаров предупредил о наказании за грязное авто в новом КоАП
02:26
Общество
Биолог Аграновский: «коктейль» из штаммов коронавируса поражает разные группы лиц
02:19
Политика
Чижов опроверг обвинения в фабрикации Россией видео для «вторжения» на Украину
02:10
Политика
СНБО Украины признал невозможность военного решения вопроса по Крыму
02:00
Общество
Битва за космос: зачем NASA хочет затопить Международную космическую станцию
Все новости

Юрист Захаров предупредил о наказании за грязное авто в новом КоАП

Общество
Юрист Захаров предупредил о наказании за грязное авто в новом КоАП
Невские Новости  /  Роман Мартынович

Москва, 4 февраля. Согласно новому КоАП, автовладельцам грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав за нечитаемые номерные знаки, предупредил юрист Юрий Захаров.

По новому Кодексу об Административной ответственности, который вступит в силу в марте, наказания за грязное авто скорее всего не предусмотрено, отметил ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор плюс».

Если номера нечитаемы или их распознавание затруднительно, владельцу автомобиля может грозить штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до двух месяцев, сообщил агентству «Прайм» Захаров. Тем не менее в при вождении в неблагоприятных погодных условиях наступление ответственности маловероятно, отметил специалист.

«Однако неоднозначность этого вопроса стоит не менее остро, так как при загрязнении всего автомобиля, в том числе и номерных знаков, наступление ответственности маловероятно из-за вождения в неблагоприятных погодных условиях», — указал юрист.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России начинают действовать штрафы для водителей за езду без диагностической карты. Наказание при этом распространяется лишь на тех, для кого прохождение техосмотра остается обязательным.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Юрист Захаров предупредил о наказании за грязное авто в новом КоАП
автомобили штраф коап
Комментировать