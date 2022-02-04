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Чижов опроверг обвинения в фабрикации Россией видео для «вторжения» на Украину

Политика
Чижов опроверг обвинения в фабрикации Россией видео для «вторжения» на Украину
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ксения Парфенова

Москва, 4 февраля. Российская Федерация никогда не занималась провокациями, чтобы подготовить ролик для «вторжения» на Украину, о чем утверждают США. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Ранее СМИ Соединенных Штатов сообщили, что РФ якобы подготовила видео о наступлении ВСУ на мирных жителей России или Донбасса, чтобы создать предлог для «вторжения» на Украину. Затем эти сведения подтвердили в Пентагоне. Однако российское руководство неоднократно отвергало такие обвинения.

«Это что-то похожее на операции под ложным флагом, которые проводили западные страны и некоторые псевдо-НПО в Сирии какое-то время назад, когда ответственность за предполагаемые химические атаки возлагалась на сирийское правительство, однако на деле их осуществляли противники властей. Я могу заверить вас, что Россия никогда ничем подобным не занималась. И нет никаких причин, если рассуждать логически, чтобы это могло произойти», — отметил Чижов.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американское минобороны не исключает, что переброшенные в Европу войска ВС США могут направить на Украину для «содействия эвакуации».

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