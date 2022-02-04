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СНБО Украины признал невозможность военного решения вопроса по Крыму

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 02:10
Политика
СНБО Украины признал невозможность военного решения вопроса по Крыму
facebook.com  /  Олексій Данілов

Киев, 4 февраля. Получить Крым военным путем невозможно для Украины, заявил в эфире телеканала «1+1» секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Данилов отметил, что Украина сделает все, чтобы Крым и территории Луганской и Донецкой областей «вернулись домой». Секретарь СНБО напомнил, что у Киева есть нормативно-правовые документы и стратеги по этому вопросу.

«Каким образом, будет ли это военный путь, будет ли это любой другой путь, это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело», — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что возвращение неподконтрольных Украине территорий Донбасса военным путем невозможно, так как это приведет к большому числу жертв.

Ранее экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская пообещала помочь властям Украины осознать, что Крым воссоединился с Россией еще восемь лет назад. Она отметила, что в Раде задались вопросом лишь спустя много лет, тогда как ответ лежит буквально на поверхности.

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