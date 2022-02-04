Эксперимент по маркировке электронных сигарет пройдет в России

Москва, 4 февраля. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в России эксперимента по маркировке электронных сигарет и картриджей для них. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

Пилотный проект начнется 15 февраля 2022 года и закончится 28 февраля 2023 года. Отвечать за обеспечение проведения эксперимента будут Минпромторг, Минздрав, Минсельхоз, Минцифры, ФНС, ФТС и другие.

«Правительство Российской Федерации постановляет: Провести с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных видов никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина», — сказано в документе.

Ранее Минпромторг РФ заявил, что введение цифровой маркировки воды с 1 декабря 2021 года не является фактором, влияющим на рост цен продукции.