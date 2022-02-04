Звезда «50 оттенков серого» может сыграть в спин-оффе «Человека-паука»

Лос-Анджелес, 4 февраля. Компания Sony собирается снять спин-офф «Человека-паука», который расскажет о Мадам Паутине. Главную роль должна исполнить актриса Дакота Джонсон, известная по франшизе «50 оттенков серого».

Персонаж впервые появился в комиксах в 80-х годах. Она представляет собой парализованную и слепую ясновидящую, которая неоднократно помогала Питеру Паркеру находить злодеев. Об этом пишет ScreenRant.

Разработка фильма «Мадам Паутина» была анонсирована в конце 2019 года. Компания Sony обратилась к Мэтту Сазаму и Берку Шарплессу с просьбой написать сценарий. Проект получил дальнейшее развитие в начале 2020 года, когда С. Дж. Кларксон была назначена режиссером.

Долгое время вокруг киноленты ходили лишь слухи. Теперь источники сообщили, что в Sony начали переговоры с Дакотой Джонсон. Для боссов этот проект является приоритетом, но они не хотят торопиться с его разработкой. Согласно информации от инсайдеров, руководители провели ряд встреч с различными актрисами, но звезда «50 оттенков серого» впечатлила их больше всех. Детали сюжета и дата выхода фильма остаются неизвестны.

Ранее стало известно, что режиссер фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» Джордж Миллер рассматривал возможность приглашения Брэда Питта и Анджелины Джоли на главные роли. Участие Мела Гибсона было под вопросом, и потому главные роли могли достаться другим артистам.