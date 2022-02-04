Представитель ВОЗ в России: процесс регистрации «Спутника V» идет хорошо

Москва, 4 февраля. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович позитивно оценила перспективы регистрации ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24» отметила, что оптимистично настроена на регистрацию российского препарата. Она отметила, что процесс регистрации с ноября-декабря идет «очень хорошо».

«Я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение — это скажет комиссия, ничего не могу сказать», — указала она.

Представитель ВОЗ заявила, что организация получила 30 декабря минувшего года все необходимые для регистрации «Спутника V» документы. Вуйнович отметила, что данное решение не может помешать некоторым государствам все равно запрещать въезд из РФ.

«Мы надеемся, но регистрация вакцины не значит, что она должна применяться как паспорт», — добавила Вуйнович.

Ранее сообщалось, что РФПИ ожидает результатов инспекции от ВОЗ по «Спутнику V». Мероприятия должны пройти в феврале.