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Минсельхоз и Минпромторг создадут перечень продуктов с наценкой до пяти процентов

Экономика
Минсельхоз и Минпромторг создадут перечень продуктов с наценкой до пяти процентов
Пресс-служба правительства Мурманской области

Москва, 4 февраля. Минсельхоз России вместе с Минпромторгом и ФАС разработают перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка до пяти процентов.

Такую наценку уже планируется зафиксировать на некоторые категории овощей борщевого набора. Об этом рассказал один из участников межведомственного совещания, передает РИА Новости.

«По итогам совещания были достигнуты договоренности о том, что Минсельхоз и Минпромторг с ФАС будет разрабатывать перечень продуктов, на которые будет распространяться эта наценка (до 5%. — Прим. ФАН), с указанием конкретных позиций: скорее всего, это будут наиболее востребованные типовые продукты, в перечень, войдут, например, и хлеб, и молочка», — сказал он.

Ранее ФАС вынудила ритейлерские сети ограничить размер наценки. Некоторые торговые сети доводили наценку до 44% на отдельные категории товаров, передает «Царьград».

Также жители России стали чаще покупать продукты в интернете. Онлайн-продажи повседневной продукции увеличились в 2,5 раза в прошлом году. Торговым сетям удалось продать через интернет товаров на 329 млрд рублей, что является историческим рекордом для данного сегмента.

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