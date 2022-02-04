Юрист Мацала: производителя можно привлечь к ответственности за сгоревший автомобиль

Москва, 4 февраля. При возгорании автомобиля бремя доказывания того, что недостатки машины были заложены до начала ее эксплуатации, лежит на покупателе, заявил ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

По данным Росстандарта, в ходе бесплатных сервисных мероприятий за 2018 год в среднем было отремонтировано 56% автомобилей, а в 2019 году — лишь 42%. В случае возгорания отвечать производителю придется, даже если автомобилист проигнорировал отзыв, сообщил газете «Известия» Мацала. Однако вопрос компенсации в любом случае придется решать в судах.

Согласно позиции Верховного суда, производитель отвечает за сгоревший из-за короткого замыкания автомобиль. Но только если экспертиза докажет, что причиной послужил производственный брак.

По автомобилю на гарантии претензию можно писать продавцу, импортеру или производителю. Им придется провести экспертизу за свой счет.

«Если гарантия прошла, претензии все равно можно предъявить в течение срока службы, либо в течение 10 лет, если срок службы не установлен. Но есть важные нюансы: претензии предъявляются к импортеру или к производителю. Бремя доказывания лежит на покупателе — нужно провести экспертное исследование и доказать, что недостатки были заложены до начала эксплуатации автомобиля», — отметил Мацала.

Ранее СМИ сообщили, что покупатели новых автомобилей в России делают заказ на год вперед. Покупатели готовы сделать заказ и ожидать поставки машины даже в условиях нефиксированной цены, отметил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.