Глава Минтранса Савельев заявил об активном развитии БАМа и Транссиба

Москва, 4 февраля. Крайне активное развитие в соответствии с намеченным планом идет в направлении Восточного полигона и Транссиба. Соответствующим заявлением поделился глава российского Министерства транспорта Виталий Савельев.

Российский министр транспорта заявил, что в 2024 году ведомству необходимо обеспечить провозную способность 180 млн тонн грузов. По словам главы Минтранса, в прошлом году этот показатель составил 144 млн тонн грузов.

При этом Савельев выразил уверенность в том, что Министерство сможет выполнить цели, поставленные главой российского государства Владимиром Путиным. Он заявил об этом во время интервью изданию «Известия».

Савельев также заявил, что Министерство транспорта в текущем году собирается начать возведение участка дороги между Казанью и Екатеринбургом. По его словам, ведомство также прорабатывает вопрос финансирования.