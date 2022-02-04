Минтранс заявил о необходимости создания опорных сетей

Москва, 4 февраля. Транспортная стратегия до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года включает в себя создание опорных сетей. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Глава ведомства отметил, что опорная сеть — это транспортный каркас, задающий приоритеты развития отрасли, передают «Известия». Она заключается в отборе автомобильных дорог, железных дорог, аэропортов, морских портов, внутренних водных путей, которые будут развиваться в приоритетном порядке. Поэтому, по словам Савельева, необходимо создать критерии, которые будут определять связь между крупными агломерациями, транзитные маршруты, международные транспортные коридоры.

Ранее стало известно, что в России в 2022 году будет внедрена электронная транспортная накладная. Она повысит доступность, качество и безопасность транспортно-логистических услуг, а также позитивно скажется на экологической обстановке.