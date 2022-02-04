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Глава Минтранса назвал эффективной защиту персональных данных в России

Общество
Глава Минтранса назвал эффективной защиту персональных данных в России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 4 февраля. Министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, какие механизмы защищают людей от утечки их персональных данных.

Савельев в беседе с «Известиями» заявил, что государство эффективно справляется с защитой персональных данных. По его словам, цифровизация в большей степени свобода, чем наоборот.

Глава Минтранс отметил, что утечки информации — это индивидуальный вопрос. Так, она может попасть в открытый доступ без цифровизации. В первую очередь это связано с недобросовестными гражданами которые могут получить и разгласить данную информацию.

Министр напомнил, что есть сервис «Госуслуги», который упрощает многие вещи. Так, с помощью сервиса просто оплачивать налоги.

«Как минимум для меня это удовольствие от того, что я не стою в очередях, могу оплатить, сидя дома за столом. Цифровизация и дальше должна развиваться — это всеобщий мировой тренд», — указал Савельев.

Ранее глава Минтранса Савельев положительно оценил влияние пандемии на авиаотрасль. Он также выразил надежду, что коллективный иммунитет позволит снять ограничения и больше путешествовать.

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персональные данные минтранс госуслуги
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